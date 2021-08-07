Вашингтон, 7 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Геймер нашёл в игре The Elder Scrolls V: Skyrim персонажа, который является скрытым вампиром. Об этом 7 августа сообщает портал Comicbook.

Игра The Elder Scrolls

Поклонник игры выложил на форум Reddit видео, в котором он показал, что персонаж Сибилла Стентор (Sybille Stentor) в действительности является вампиром. Он обратил внимание, что заклинание обнаружения жизни не работает на ней.

Отметим, что немалое количество фанатов Skyrim уже давно знают этот «секрет», новостью в этом случае является то, что многие посетителей страницы игры на Reddit признались, что ничего не знали о тайне Стентор.