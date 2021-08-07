Санкт-Петербург, 7 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Бразильский футболист Клаудиньо подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом» в ближайшее время. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики ЗЕНИТА

«Достигнута договоренность с «Ред Булл Брагантино» и агентством игрока о трансфере в «Зенит» Клаудио Луиса Родригеса, известного как Клаудиньо, — говорится в сообщении. — В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом».

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа футболисты «Зенита» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче третьего тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2.