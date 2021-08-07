Сент-Этьен, Франция, 7 августа, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Мужчина, который пытался скрыться от сотрудников полиции, открыл стрельбу на востоке Франции. Об этом сообщила региональная радиостанция France Bleu.

Полиция Франции. twitter @prefpolice

Инцидент произошел 7 августа в городе Сент-Этьен.

По последним данным, сообщение о двух правонарушителях поступило в правоохранительные органы. Когда стражи порядка прибыли на место, то увидели подозреваемых в автомобиле. Один из них, который открыл стрельбу, попытался бежать.

Отмечается, что стражи порядка открыли ответный огонь, в результате чего подозреваемый получил серьезные ранения.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.