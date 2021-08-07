Вашингтон, 7 августа, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Студия Cloud Imperium Games добавила в космический симулятор Star Citizen парящий город. Анонсирующий трейлер был опубликован 7августа на YouTube-канале проекта.

Cloud Imperium Games Логотип игры Star Citizen

Локация Orisonрасположена на газовом гиганте «Крусейдер» (Crusader), она включает в себя космодром, сад и ряд других интересных объектов. Город появился в игре после релиза альфа-версии игры 3.14. Разработчики отметили, что при создании локации они использовали новую технологию Planetary Volumetric Clouds, которая позволяет визуализировать многослойные облака в атмосферах планет.

Напомним, разработка Star Citizen ведётся с 2012 года, альфа-версию игры Cloud Imperium Games выпустила в 2015 году. Проект финансируется при помощи краудфандинга, ранее компания сообщила, что ей удалось привлечь уже более $378 млн.