Лондон, 7 августа, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Супергруппа The Jaded Hearts Club вернулась с новым синглом «Do I Love You (Indeed I Do)», сообщает коллектив на своем официальном сайте.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Это первый новый материал, который группа, состоящая из Майлза Кейна, Ника Честера из Jet, Грэма Коксона из Blur, Мэтта Беллами из Muse и Шона Пейна из Zutons, выпустила с момента выхода дебютного альбома «You've Always Been Here» в 2020 году.

Песня была первоначально записана Фрэнком Уилсоном в 1965 году и должна была выйти на лейбле Tamla Motown, пока босс лейбла Берри Горди не передумал. Почти все экземпляры сингла Уилсона были уничтожены, а те, что остались, стали чрезвычайно ценными, причем один из них был продан на аукционе в прошлом году за 100 000 фунтов стерлингов. В 2018 году Джек Уайт из The White Stripes переиздал сингл для Дня магазина звукозаписи на своем лейбле Third Man Records. Вместо этого Уилсон продолжил свою работу продюсера и сотрудничал с такими исполнителями, как The Supremes, Марвин Гэй и Стиви Уандер.

В марте этого года The Jaded Hearts Club выпустили лайв-альбом своего выступления в концертном зале The 100 Сlub.