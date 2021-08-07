Москва, 7 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» на своем поле уступили «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 7 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев поля мяч забил Эсекьель Понсе.

Отметим, что после трех матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе три очка. Футболисты «Нижнего Новгорода», в активе которых семь баллов, находятся на третьей позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа футболисты санкт-петербургского «Зенита» переиграли «Краснодар» в домашнем матче третьего тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2.

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