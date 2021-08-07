Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Продюсер фильма «Отряд самоубийц» (2016) Чарльз Ровен прокомментировал заявления режиссёра Дэвида Эйера, касающиеся изменений, которые внесла в картину студия DC на этапе монтажа и постпроизводства. Об этом 7 августа сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». Реж. Дэвид Эйер. 2016.США Отряд самоубийц

Ровен сказал, что студия тестировала как версию фильма Эйера, так и ту версию, которая в итоге вышла на экраны. Он добавил, что поскольку по итогам просмотров не был выявлен победитель, то студия и создатели картины, в том числе Дэвид Эйер, стали обсуждать, какие части фильма войдут в финальную версию.

«Очевидно, в фильме были внесены действительно хорошие изменения. Зрителям он настолько понравился, что мы захотели сделать продолжение. Но это определенно не было точным видением Дэвида, и это определенно не было точным видением студии», — заявил Ровен.

Напомним, перед премьерой кинокомикса Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Дэвид Эйер опубликовал статью на своей twitter-странице, в которой он резко высказался в адрес студии DC. Режиссёр в очередной раз заявил, что вышедший на экраны фильм «Отряд самоубийц» не является той картиной, которую он хотел снять и добавил, что его вариант видела «горстка людей».