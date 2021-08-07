Нью-Йорк, США, 7 августа, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Американский рэпер Ghostface Killah из хип-хоп-группы Wu-Tang Clan объединился с ритм-н-блюз-дуэтом Lion Babe для записи сингла «Rainbows», информирует портал NME.

Antonio Rull Рэп

Сингл вошел в третий студийный альбом дуэта под названием «Rainbow Child», который был выпущен 6 августа. Артисты позиционируют новый трек своего рода аудиостимулятором, обеспечивающим мотивацию для людей продолжать двигаться, независимо от их обстоятельств. «Rainbows» появился вместе с красочным клипом, снятым самими Lion Babe.

В 2015-м году дуэт выпустил сингл «Hourglass» вместе с многократными номинантами «Грэмми» британской электронной-группой Disclosure. Песня смогла занять 80-е место в британском хит-параде и собрать 21 миллион прослушиваний в сервисе Spotify.