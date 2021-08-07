Москва, 7 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Актрису Веронику Эйдлин госпитализировали из-за полученных травм. Об этом 7 августа пишет издание StarHit.

Цитата из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная». Реж. Геральд Бежанов. 1985. СССР Ирина Муравьёва

По данным СМИ, 5 августа 2021 года неизвестный мужчина напал на Эйдлин около её дома в Подмосковье. Актрису увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Добавим, что на данный момент Вероника Эйдлин находится дома. В произошедшем уже разбирается полиция.

ИА REGNUM напоминает, что Вероника Эйдлин является супругой Евгения Эйдлина, младшего сына актрисы Ирины Муравьёвой. Пара поженилась в июле 2016 года, в 2017 году у них родился сын.