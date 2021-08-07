Краснодар, 7 августа, 2021, 21:46 — ИА Регнум. В Краснодарском крае увеличилось число госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей до 56. Об этом 7 августа сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Mil.ru В больнице

«Всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах, — сказал источник. — У всех детей состояние легкой и средней степени».

Ранее сообщалось о 20 госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщило, что по факту отравления 20 детей в поезде Мурманск — Адлер возбуждено уголовное дело.

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