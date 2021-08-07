Редвуд-Сити, США, 7 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Студия Crystal Dynamics во время очередной трансляции показала новый пользовательский интерфейс игры Marvel’s Avengers. Об этом 7 августа сообщает twitter-страница Marvel’s Avengers Updates.

Avengers.square-enix-games.com Скрин игры «Marvel’s Avengers»

Интерфейс будет добавлен в игру с релизом дополнения War for Wakanda. В нём на одной странице будут объединены многие отдельные меню и вкладки игры. Разработчики также показали геймерам новый костюм Чёрной Пантеры.

https://twitter.com/PlayAvenger/status/1423752414222561280

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1423759800060452864

Ранее ИА REGNUM сообщило, что многие геймеры решили познакомиться с Marvel’s Avengers во время «бесплатных выходных». Во время пика онлайна игру запустили более 7,8 тыс. пользователей Steam, что стало рекордом проекта с момента релиза. Акция прошла в июле 2021 года.