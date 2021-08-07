Москва, 7 августа, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Шоумен Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев) стал участником ДТП. Об этом 7 августа сообщает издание «Рамблер».

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По данным СМИ, в автомобиль шоумена сзади врезалась машина, из-за чего он повредил колено. В интервью изданию NEWS.ru Солнцев заявил, что телеведущая Дана Борисова«заказала ДТП». «Это, скорее всего, Дана Борисова заказала ДТП. Вот что я думаю… мне экстрасенс моя сказала, что это точно был заказ», — считает он.

ИА REGNUM напоминает, что Гоген Солнцев является эпатажным участником ток-шоу и телеведущим. Он также известен как герой интернет-мема «Адвокат».