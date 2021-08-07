Ижевск, 7 августа, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Аукцион по продаже предприятия «Удмуртавтодор» признали в Удмуртии несостоявшимся. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба министерства имущества Удмуртской Республики.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Аукцион

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из группы «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)» отреагировали на эту новость.

«Цену роняют», — высказал предположение пользователь под ником Олег Олег.

«Как раз! У кого там аванс подходил по дате мероприятия… Дерзайте!» — пошутил Марат Г.

«Не подскажешь, следующий ценник на сколько процентов уронят?» — ответил ему Андрей Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

«Думаю, процентов на 90 рухнет, и цена будет «только для своих», тебя не допустят», — также указал в ответ на это Дамир Л.

«Александр Бречалов (глава Удмуртии) сообщил, что в приобретении «Удмуртавтодора» заинтересованы три потенциальных инвестора», — заметила Екатерина Щ., напоминая о том, что 6 апреля глава республики, как сообщало ИА Сусанин, заявил о трех потенциальных инвесторах на это предприятие.

«Только по какой цене он забыл озвучить», — возразил ей Андрей Л.

Udmurt.ru Александр Бречалов

«Купи со всеми долгами и гарантийными обязательствами, веревка и мыло к лоту прилагаются?» — отметил Григорий Ш.

«Я кредит не успел оформить», — пошутил на тему указанной новости Константин К.

«Уже все куплено Москвой», — посетовал Артём С.

«А можно было просто уволить неэффективное руководство и нанять людей, нацеленных на результат, при этом бюджет получал бы прибыль», — предположил Павел Б.

«Тогда бы нужный человек не смог бы попасть в руководство», — возразил ему Артём Ш.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что 100% акций АО «Удмуртское автодорожное предприятие» выставлены на торги по начальной стоимости 3,327 млрд рублей.

Читайте также: Акции «Удмуртавтодора» выставили на торги за 3,3 млрд рублей

Напомним, АО «Удмуртавтодор» является наиболее крупным старейшим предприятием (образовано в 1926 году) дорожной отрасли в Удмуртии, а в 2019 ему также собирались передать 99,99% акций другого крупного предприятия этой же отрасли республики — ДП «Ижевское». В настоящее время 100% акций «Удмуртавтодора» принадлежат республике.