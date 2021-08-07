Вашингтон, 7 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Эмулятор консоли PlayStation 3 для ПК RPCS3 получил поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Об этом 7 августа сообщает портал Wccftech.

Геймпад Sony Playstation

Разработчики отметили, что реализация FSR в RPCS3 не позволяет использовать предустановки графики как в официальных играх, пользователи сами могут настроить разрешение и соответствующий размер окна.

«Если у вас экран 4K, просто установите параметр Resolution Scale, близкий к значениям Input Resolution», — сообщили авторы программы. Они также заявили, что RPCS3 будет работать на консоли Steam Deck, хотя при этом не исключена возможность появления проблем с производительностью игр.

Напомним, AMD FidelityFX Super Resolution — это технология масштабирования изображения, в чём-то схожая с Nvidia DLSS. Включение функции позволяет повысить разрешение игр в случае качественных дисплеев.