Новокузнецк, Кемеровская область, 7 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Почти 20 млн рублей за поездку на автобусе списали с транспортной карты у жителя Новокузнецка. Об этом в субботу, 7 августа, сообщает City-n.ru.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Мужчина отправил журналистам скриншоты, подтверждающие факт списания финансовых средств. Он сообщил сотрудникам СМИ, что «обеднел» почти на 20 млн рублей после того, как доехал с работы домой.

«Что это за грабёж? — спросил мужчина. — Я что, купил полностью этот автобус?«

Отмечается, что в городе это не единичный случай. Так, одна из женщин рассказала журналистам, что более 3 млн рублей списали у нее с транспортной карты.

Добавим, что позже к местным жителям с просьбой временно не использовать транспортные карты для оплаты проезда обратилось Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка.