7 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Арсен Шаяхметов, , 22:13 — REGNUM



Владимир Путин с работниками и строителями завода «Цемикс». Башкирия Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Поездка Путина в Челябинскую область и Башкирию — трансляция»

Президент России Владимир Путин посетил 6 августа сразу два российских субъекта — Челябинскую область и соседнюю Башкирию. Это всего второй выезд главы государства в регионы в этом году. Ранее, на День космонавтики, он посещал Саратовскую область. Эксперты полагают, что поездка может быть связана в том числе с приближающимися думскими выборами.

Президенту нужна «позитивная повестка»

Поездка на Южный Урал оказалась для Владимира Путина весьма насыщенной. Президент осмотрел с воздуха очаги возгораний лесов в Челябинской области, после чего провёл совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, пообщавшись по видеосвязи с главами наиболее проблемных субъектов (Якутия, Иркутская область и ряд других). Ближе к вечеру Владимир Путин отправился в соседнюю Башкирию, где принял участие в открытии цементного завода австрийской компании «Ласселсбергер», по окончании которой глава государства поговорил с коллективом предприятия. Разумеется, прошли встречи Владимира Путина с главами Башкирии и Челябинской области — Радием Хабировым и Алексеем Текслером, в ходе которых был поднят широкий круг вопросов социально-экономического развития — от уровня промышленного производства до проблем «обманутых дольщиков».

Эксперты отмечают, что поездку Владимира Путина необходимо рассматривать сквозь призму приближающихся выборов. Так, политолог Дмитрий Михайличенко считает, что руководство страны пытается поднять свои рейтинги.

Дмитрий Михайличенко Владимир Путин с работниками и строителями завода «Цемикс». Башкирия Kremlin.ru «Президент не часто посещает регионы страны, однако такой сдвоенный визит в Башкирию и Челябинскую область в электорально ёмкие регионы, значимость которых перед выборами высока, — неслучаен. Руководство страны активно пошло в регионы и пытается поднять свои рейтинги. Прежде всего, конечно, нужно говорить о рейтингах партии власти».

Руководитель научно-исследовательского центра БАГСУ Николай Евдокимов отмечает, что Владимир Путин посещает те регионы, где есть позитивная повестка.

« Анализ коммуникации президента с главами российских регионов показывает, что он не совершает поездок в проблемные субъекты или к «ненадёжным», непопулярным губернаторам. Такие главы регионов в лучшем случае вызываются для встреч в Москву, в худшем — могут годами, вплоть до отставки не получить доступа к Путину. Если же глава государства приезжает в регион — то для этого должен быть существенный позитивный повод. Нельзя пригласить президента в субъект «просто так». Этот вариант не работает. В данном случае позитивный повод — открытие цементного завода с участием иностранного капитала». Николай Евдокимов Анализ коммуникации президента с главами российских регионов показывает, что он не совершает поездок в проблемные субъекты или к «ненадёжным», непопулярным губернаторам. Такие главы регионов в лучшем случае вызываются для встреч в Москву, в худшем — могут годами, вплоть до отставки не получить доступа к Путину. Если же глава государства приезжает в регион — то для этого должен быть существенный позитивный повод. Нельзя пригласить президента в субъект «просто так». Этот вариант не работает. В данном случае позитивный повод — открытие цементного завода с участием иностранного капитала».

Главное в закрытых переговорах

Во многом об электоральном характере поездки Владимира Путина может говорить его встреча с рабочими нового предприятия — цементного завода «Цемикс». Глава государства напомнил о политической субъектности и значимости «рабочего класса» («ведущая политическая сила»), а также о необходимости развития рабочих профессий. Любопытно, что президент упомянул в этой связи российский финал WorldSkills — крупнейший конкурс представителей рабочих профессий должен пройти в Уфе в конце августа. По словам Владимира Путина, количество участников уфимского чемпионата будет больше, чем на аналогичном чемпионате мира в Казани в 2019 году. Зная об остром соперничестве Башкирии и Татарии, в этом заявлении можно уследить и определённый сигнал элитам. Не секрет, что лоббистские возможности Татарии очень весомы, но делая комплимент Башкирии, Путин словно подчёркивает значимость всех регионов.

Владимир Путин и Радий Хабиров на церемонии запуска первой очереди завода «Цемикс». Башкирия Kremlin.ru

В любом случае эксперты убеждены, что руководство Башкирии может быть довольно итогами визита президента. Как отмечает Дмитрий Михайличенко, в команде Хабирова явно удовлетворены итогами встречи.

Дмитрий Михайличенко «Была поддержана инициатива главы Башкирии о включении республики в проект углеродного регулирования, а также региону будет оказана поддержка в строительстве кампуса. Однако главные итоги не в этом, а в закрытых переговорах с главой государства. В них, похоже, Хабирову удалось решить значимые для региона вопросы, которые позитивно скажутся на её параметрах социально-экономического развития. Однако об этом мы узнаем позднее».

Николай Евдокимов также отмечает, что состоявшийся визит укрепит позиции Радия Хабирова в Башкирии.

«Любой визит президента — это форма поддержки главы региона, если только этот визит не связан с техногенными или иными катастрофами. Но к данному визиту это не относится. Путин прибыл на Южный Урал в целом с социально-экономической повесткой, а совещание по пожарной безопасности должно было продемонстрировать быструю реакцию власти на проблему. Однако это скорее относится к Челябинской области, чем к Башкирии. Мог ли Путин предъявлять Текслеру и Хабирову какие-либо претензии? Если они и были, то на закрытых частях встреч и вряд ли были существенными. Для той же Башкирии проблемы экологии были значимы год назад, но с тех пор региональная власть сумела в значительной степени решить проблему и выстроить диалог с обществом». Николай Евдокимов

Читайте также: Поездка Путина в Челябинскую область и Башкирию — трансляция