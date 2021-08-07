Арсен Шаяхметов,
7 августа 2021, 22:13 — REGNUM
Следите за развитием событий в трансляции: «Поездка Путина в Челябинскую область и Башкирию — трансляция»
Президент России Владимир Путин посетил 6 августа сразу два российских субъекта — Челябинскую область и соседнюю Башкирию. Это всего второй выезд главы государства в регионы в этом году. Ранее, на День космонавтики, он посещал Саратовскую область. Эксперты полагают, что поездка может быть связана в том числе с приближающимися думскими выборами.
Президенту нужна «позитивная повестка»
Поездка на Южный Урал оказалась для Владимира Путина весьма насыщенной. Президент осмотрел с воздуха очаги возгораний лесов в Челябинской области, после чего провёл совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, пообщавшись по видеосвязи с главами наиболее проблемных субъектов (Якутия, Иркутская область и ряд других). Ближе к вечеру Владимир Путин отправился в соседнюю Башкирию, где принял участие в открытии цементного завода австрийской компании «Ласселсбергер», по окончании которой глава государства поговорил с коллективом предприятия. Разумеется, прошли встречи Владимира Путина с главами Башкирии и Челябинской области — Радием Хабировым и Алексеем Текслером, в ходе которых был поднят широкий круг вопросов социально-экономического развития — от уровня промышленного производства до проблем «обманутых дольщиков».
Эксперты отмечают, что поездку Владимира Путина необходимо рассматривать сквозь призму приближающихся выборов. Так, политолог Дмитрий Михайличенко считает, что руководство страны пытается поднять свои рейтинги.
Руководитель научно-исследовательского центра БАГСУ Николай Евдокимов отмечает, что Владимир Путин посещает те регионы, где есть позитивная повестка.
Главное в закрытых переговорах
Во многом об электоральном характере поездки Владимира Путина может говорить его встреча с рабочими нового предприятия — цементного завода «Цемикс». Глава государства напомнил о политической субъектности и значимости «рабочего класса» («ведущая политическая сила»), а также о необходимости развития рабочих профессий. Любопытно, что президент упомянул в этой связи российский финал WorldSkills — крупнейший конкурс представителей рабочих профессий должен пройти в Уфе в конце августа. По словам Владимира Путина, количество участников уфимского чемпионата будет больше, чем на аналогичном чемпионате мира в Казани в 2019 году. Зная об остром соперничестве Башкирии и Татарии, в этом заявлении можно уследить и определённый сигнал элитам. Не секрет, что лоббистские возможности Татарии очень весомы, но делая комплимент Башкирии, Путин словно подчёркивает значимость всех регионов.
В любом случае эксперты убеждены, что руководство Башкирии может быть довольно итогами визита президента. Как отмечает Дмитрий Михайличенко, в команде Хабирова явно удовлетворены итогами встречи.
Николай Евдокимов также отмечает, что состоявшийся визит укрепит позиции Радия Хабирова в Башкирии.
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