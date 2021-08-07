Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Ребекка Фергюсон завершила свою часть съёмок в шпионском боевике «Миссия невыполнима 7». Публикацию она разместила 7 августа на своей странице в Instagram.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай Прицел

В посте актриса выложила фотографию, на которой она запечатлена вместе с Томом Крузом. Фергюсон отметила, что фото было сделано во время перерыва между настройками камеры и поблагодарила команду проекта за работу.

https://www.instagram.com/p/CSPyhWljRph/

Напомним, в фильме «Миссия невыполнима 7» Ребекка Фергюсон исполнит роль бывшего агента МИ6 Ильзы Фауст, которая сотрудничала с командой Итана Ханта (Круз) во время событий, показанных в картинах «Миссия невыполнима: Последствия» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Премьера картины запланирована на 26 мая 2022 года.