Донецк, 7 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Пожар на территории металлургического завода потушил в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 7 августа глава администрации столицы Алексей Кулемзин журналистам.

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«Пожар на Донецком металлургическом заводе полностью ликвидирован, — отметил он. — Пострадавших нет».

Другие подробности Кулемзин не привел.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа на территории Донецкого металлургического завода вспыхнул пожар.

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