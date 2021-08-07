Вашингтон, 7 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment рассказала о том, как продвигается работа по созданию версии онлайн-игры Apex Legends для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 7 августа сообщает портал PCGamesN.

Игра Apex Legends

«Хотел бы я поделиться новой информацией, но на данный момент мы не можем сказать ничего конкретного», — заявил представитель компании rkrigney во время очередной сессии вопросов и ответов на форуме Reddit, добавив, что сотрудники студии «тоже во восторге» от того, что разрабатывают улучшенную версию игры.

Он не стал раскрывать подробности, лишь добавил, что команда проекта сейчас пытается добиться производительности 120 FPS (кадры в секунду) на новых консолях.

https://twitter.com/alphaINTEL/status/1423727521338695680

Напомним, Electronic Arts анонсировала улучшенную версию Apex Legends в декабре 2020 года. С тех пор компания не сообщала новости о ходе разработки.