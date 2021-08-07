Оренбург, 7 августа, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки зафиксировали ещё 356 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 58 720 случаев заражения. Выздоровел 48 461 пациент.

Госпитализированы 1767 человек. Скончались от COVID-19 уже 1325 пациентов.