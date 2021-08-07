Пермь, 7 августа, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 474 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 76 356 заразившихся. В больницах находятся 3434 гражданина, в том числе 164 подключены к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 скончались уже 3416 пациентов, добавили в штабе.