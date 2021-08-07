Захарова напомнила немецкому изданию об уроках истории
Москва, 7 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналисты немецкого издания Deutshe Welle (DW) забыли об уроках истории. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Речь шла о материале, который был опубликован в указанной медиакомпании и посвящен президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Таким образом, российский дипломат прокомментировала характеристику, данную изданием Зеленскому: он был назван в публикации «скромным еврейским парнем».
Кроме того, Захарова подчеркнула, что принадлежность человека к какой-либо национальности отнюдь не дает автоматически иммунитет от национализма.
Напомним, ранее 5 августа Зеленский в интервью телеканалу «Дом» назвал ошибкой пребывание на Донбассе граждан, считающих себя русскими. Украинский лидер посоветовал им перебраться в Россию.