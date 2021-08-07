Москва, 7 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналисты немецкого издания Deutshe Welle (DW) забыли об уроках истории. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Речь шла о материале, который был опубликован в указанной медиакомпании и посвящен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Только в принципе необразованный человек может написать, что «скромность» в юности является залогом отсутствия радикальных взглядов в будущем. История знает тысячи примеров, когда именно «скромные парни» становились самыми отъявленными упырями», — отметила Захарова.

Таким образом, российский дипломат прокомментировала характеристику, данную изданием Зеленскому: он был назван в публикации «скромным еврейским парнем».

Кроме того, Захарова подчеркнула, что принадлежность человека к какой-либо национальности отнюдь не дает автоматически иммунитет от национализма.

«Если в DW так считают, то спешу поздравить: это национализм в чистом виде», — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее 5 августа Зеленский в интервью телеканалу «Дом» назвал ошибкой пребывание на Донбассе граждан, считающих себя русскими. Украинский лидер посоветовал им перебраться в Россию.