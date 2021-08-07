Москва, 7 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России от Новосибирской области Евгений Ревенко («Единая Россия») высоко оценил предложение министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири нескольких крупнейших экономических центров с население до 1 млн человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

SimonBoschmann Сибирь

«Это не просто инициатива — это объединяющая всех мечта, для реализации которой у нас есть все необходимые ресурсы», — отметил Ревенко.

Кроме того, предложение министра имеет под собой расчеты специалистов, которые утверждают, что указанный проект может быть реализован в течение ближайших 10 лет.

«Инициатива имеет под собой и расчеты специалистов, которые убеждены, что создание 3−5 научно-производственных, экономических центров возможно в течение 10 лет. Таким образом, в краткосрочной перспективе мы станем свидетелями реализации масштабного проекта», — добавил Ревенко.

Как отметил депутат, строительство подобных центров повлечет за собой приток населения в Сибирь.

«По расчетам специалистов строительство таких центров привлечет в Сибирь до 500 тыс. человек, создаст порядка 300 тыс. рабочих мест. Экономический потенция этих центров сейчас воспринимается как фантастика, но это реальность», — добавил законодатель.

С точки зрения экономической целесообразности данный проект не просто выгоден стране, он способен приносить до $27 млрд в год экспортных доходов, считает Ревенко, добавляя, что речь идет не о сырьевых ресурсах, а высокотехнологичной продукции.

Напомним, ранее выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, Сергей Шойгу предложил создать в Сибири 3−5 крупных научно-промышленных, экономических центров с населением от 300−500 тыс. человек до миллиона.

Реализация данной инициативы позволит создать значительное число рабочих мест, убежден министр, а также будет способствовать развитию регионов, что в свою очередь, будет способствовать развитию страны в целом.