Москва, , 19:16 — REGNUM Предложение о строительстве в Сибири новых крупных городов-агломераций, которое выдвинул глава министерства обороны Сергей Шойгу, важно не только для Сибири, но и для всей нашей страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. По его словам, это поистине революционный проект — новая концепция национальной мечты:

Сибирь. Зимнее великолепие Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«По сути дела, это ответ на запрос населения, направленный на то чтобы развивались не только регионы и отдельные центры, но и вся страна. Тем более, что Сибирь является географическим центром России. Думаю, что инициатива Шойгу — это в определённом смысле исполнение наказов президента, который всегда говорил о том, что будущее России — это создание равных возможностей для самореализации всех её граждан. И вот теперь такие возможности для самореализации появились в проекте Сергея Шойгу.

Новыми возможностями смогут воспользоваться большое количество высококвалифицированных молодых специалистов, представителей инженерных отраслей, представителей науки. Поскольку создание крупных городов — это ещё и стимул для создания мощной системы высшего и среднего образования, стимул для строительной и транспортной отраслей, для малого бизнеса. В целом речь идёт о том, чтобы представить новую концепцию национальной мечты — большого проекта развития, который выведет страну на качественно новый уровень. Впечатляют цифры, которыми характеризуется проект.

Позволю себе привести некоторые из них. Создание новых городов позволит привлечь в Сибирь 420 000 человек. Будет создано 255 000 новых рабочих мест. Потенциальный эффект проекта — это более двух триллионов рублей в год, которые должны приносить новые производства в городах — кластерах. И рост экспорта на 27 миллиардов долларов. Речь также идёт о 30%-ом росте регионального внутреннего продукта Сибири.

И при этом хотел бы обратить внимание на то, что в этом огромном мега-проекте, который оценивается в более чем в 6,5 триллионов рублей, предполагается, что всего лишь около 10% составят государственные вложения. По сути дела речь идёт о механизме частно-государственного партнёрства, в рамках которого российский бизнес по крупному вложится в реализацию этого плана.

Критическая оценка этого проекта говорит о том, что перед нами мощнейшая инициатива, которая позволит стране выйти в лидеры по уровню своего научного и промышленного потенциала. Мы видим, что период, когда закрывались предприятия, когда вставали целые отрасли, уходит в прошлое. Именно поэтому в России речь идёт о строительстве новых городов. Это то, о чем ещё вчера мы реально не могли думать.

Хотел бы ещё указать на огромный потенциальный бюджетный сектор. Потому, что там, где большие налоги, там совершенствуется здравоохранение, там образуется новый уровень финансирования образования и социальных структур. Можно констатировать, что президент России Владимир Путин принял правильное решение, поставив министра обороны Шойгу во главе списка «Единой России».

Лидер федерального списка предлагает не просто решение текущих проблем, Шойгу предлагает сверхпроект. Также, хотелось бы сказать о том что министр обороны РФ — это человек, который реально знает исторический материал. Он сам уроженец Сибири и прекрасно понимает проблемы региона. Создание крупных центров — это путь, по которому шло освоение Сибири.

И сегодня воспроизводится тот опыт, который был накоплен в советское время. Теперь проект реализуется в новых экономических условиях в рамках тех задач, которые стоят перед страной».

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости построить в Сибири несколько крупных городов, обнародованную 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, считает весьма перспективной вице-президент компании КРОС, исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

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