Москва, , 19:18 — REGNUM Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко поддержал инициативу министра обороны России Сергея Шойгу о создании новых рабочих мест в Сибири. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, идея главы российского оборонного ведомства будет способствовать экономическому развитию Сибири, что в свою очередь повлечет и демографическое развитие округа.

«За последние 30 лет регионы Сибири потеряли от естественной и миграционной убыли почти 2 млн человек. Тот импульс, который был в Советское время: развитие страны и миграция с Запада на Восток, в последние годы, к сожалению, имеет обратное направление», — отметил Рыбальченко, объясняя значимость инициативы министра.

Ученый подчеркнул, что демографическое развитие Сибири и Дальнего Востока возможно только при опережающем экономическом развитии регионов, поэтому альтернативы инициативе Сергея Шойгу попросту нет. Без новых рабочих наукоемких и высокотехнологичных мест негативные тенденции сохранятся.

Напомним, ранее выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, Сергей Шойгу предложил создать в Сибири 3−5 крупных научно-промышленных, экономических центров с населением от 300−500 тыс. человек до миллиона.