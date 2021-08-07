Гюмри, Армения, 7 августа, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В армянском городе Гюмри в одном из дворов произошел взрыв. Об этом 7 августа сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян агентству Armenpress.

Bouarf Армянская полиция

«Произошел взрыв, погибли молодые супруги, — сказал прокурор. — По предварительной информации, муж — военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия».

По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам части 110 и 104 Уголовного кодекса Армении («Самоубийство» и «Убийство»).

Причины взрыва пока не называются.

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