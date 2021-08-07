Лондон, 7 августа, 2021, 18:55 — ИА Регнум. На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 28 612 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 августа свидетельствуют данные правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 6 млн.

Отметим, что за сутки в Великобритании от COVID-19 умерли 103 человека, суммарное количество летальных исходов в стране от нового заболевания составляет 130 281.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Британии ужесточили правила въезда в страну из Грузии и Мексики.

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