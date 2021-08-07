Токио, 7 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Мужская сборная Бразилии по футболу стала чемпионом Олимпийских игр, проходящих в столице Японии, городе Токио.

(сс) stux Футбол. Бразилия

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В финальном матче спортсмены из Южной Америки одержали победу над сборной командой Испании. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Победу Бразилии принес нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Малколм, забивший гол на 108-й минуте матча.

Бронзовые медали Олимпийских игр в указанной дисциплине достались сборной команде Мексики, обыгравшей со счетом 3:1 Японию.

Сборная команда Бразилии побеждает на Олимпийских играх во второй раз в истории, предыдущее золото они получили на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, обыграв в серии пенальти команду Германии.