7 августа 2021 | Время чтения 7 мин

И без того недовольные руководством страной нынешнего премьер-министра Ёсихидэ Суги японцы возмущены случившимся во время выступления последнего на дне памяти жертв бесчеловечной американской атомной бомбардировки города Хиросима 6 августа 1945 года.

Анатолий Кошкин, , 20:28 — REGNUM И без того недовольные руководством страной нынешнего премьер-министра Ёсихидэ Суги японцы возмущены случившимся во время выступления последнего на дне памяти жертв бесчеловечной американской атомной бомбардировки города Хиросима 6 августа 1945 года.

Ёсихидэ Суга Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает одна из центральных газет Японии «Майнити симбун», 6 августа в ходе центральной памятной церемонии национального Дня атомной бомбардировки, проходившей в Мемориальном парке мира, расположенном в центральном районе Хиросимы, премьер-министр Ёсихидэ Суга в официальной речи выпустил из нее целый абзац с торжественным обещанием:

«Япония сделает все возможное, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия…»

Ёсихидэ Суга. 6 августа 2021. Хиросима Kantei.go.jp

Премьер-министр сказал в приветствии:

«На Генеральной ассамблее ООН, состоявшейся вскоре после моей инаугурации, было торжественно заявлено, что «Хиросима и Нагасаки не должны больше никогда повториться. Полная такой решимости, Япония твердо придерживается трех неядерных принципов и не имеет ядерного оружия».

Прочитав эту фразу, премьер сразу же перешел к предложению, звучавшему следующим образом:

«Между разными странами мира есть различия в подходах к тому, как обеспечить на Земле ядерное разоружение».

По утверждению газеты, из речи премьера Суги оказался «выпавшим» следующий абзац:

«Япония торжественно заявила всему миру, что она приложит все усилия к тому, чтобы добиться существования мира без ядерного оружия. Наша страна, единственная на планете испытавшая на себе всю бесчеловечность ядерного оружия, считает чрезвычайно важным последовательно прикладывать все возможные усилия к осуществлению идеи безъядерного мира».

Хотя после резкой критики Суга поспешил принести извинения за «оплошность», многие японцы ему не поверили и считают, что эти слова были выброшены сознательно, так как нынешнее правительство не желает бороться за ядерное разоружение и допускает овладение Японией собственными ядерными бомбами и ракетами.

Ёсихидэ Суга. 6 августа 2021. Хиросима Kantei.go.jp

На это прямо указывают японские комментаторы. Один из них под ником mekafeti написал: «Скорее всего, это намеренная «ошибка». Япония — верный союзник США, а в связи с осложнением международной обстановки Вашингтон так и подговаривает наше правительство: «Обзаводитесь атомным оружием!».

Ему вторит NoriOsaka: «Судя по содержанию той важнейшей части, которую «случайно» выпустил из своей речи в День атомной бомбардировки премьер Суга, это было сделано вполне намеренно!».

Такого же мнения придерживается пользователь masurakusuo: «Вчитайтесь в эту фразу: «Япония заявила всему миру, что она приложит все усилия к тому, чтобы добиться существования мира без ядерного оружия. Наша страна, единственная на планете испытавшая на себе всю бесчеловечность ядерного оружия, считает чрезвычайно важным последовательно прикладывать все возможные усилия к осуществлению идеи безъядерного мира».

Ёсихидэ Суга. 6 августа 2021. Хиросима Kantei.go.jp

Вам не приходит в голову простая мысль: а не слишком ли она (фраза) велика, чтобы ее можно было «случайно пропустить»? Не смешите, это сделано совершенно намеренно!»

А вот мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не «забыл» заявить, что мировые лидеры должны поддерживать Договор о запрещении ядерного оружия, который вступил в силу в январе этого года: «В этом году, 22 января, Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу. Теперь мировым лидерам остается поддерживать этот договор, смещая акцент на устойчивое общество, свободное от ядерного оружия. Ядерное оружие, разработанное для победы в войнах, несет в себе угрозу полного уничтожения. Мы можем положить ей конец, если все нации будут работать вместе».

Кадзуми Мацуи Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

У критиков Суги за «пропуск» в речи есть основания подозревать его в сознательном деянии. В январе сего года японский премьер-министр заявил на слушаниях в парламенте, что Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.

«У нас нет намерения подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем реального продвижения к сокращению ядерного оружия», — сформулировал позицию своего правительства глава японского кабинета.

Напомним, что члены кабинета бывшего премьера Синдзо Абэ и нынешнего правительства во главе с Сугой неоднократно допускали ядерное вооружение Японии. Так, заместитель действующего премьер-министра и министр финансов Таро Асо, излагая позицию правительства, утверждал: Конституция Японии якобы не запрещает стране обладание ядерным оружием.

«Обладание минимальным объемом вооружений в целях самообороны не запрещается положением 9-й статьи конституции, — сказал Асо, — и не запрещено даже ядерное оружие, если его объемы подпадают под это определение».

Таро Асо World Economic Forum

Звучат предложения пересмотреть объявленные в 1967 г. Японией «три неядерные принципа», а именно — для начала убрать один из них, запрещающий ввозить в страну ядерное оружие других стран, то есть американское.

Как сообщала одна из ведущих газет страны «Асахи симбун», видный деятель правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), сохраняющий виды на премьерское кресло бывший министр обороны Сигэру Исиба предлагал узаконить нахождение американского ядерного оружия в Японии.

Сигэру Исиба さかおり

Произошедшее 6 августа во время выступления Суги в Хиросиме может весьма неблагоприятно сказаться на его планах баллотироваться в следующем месяце на пост председателя ЛДП и в случае победы продолжить занимать премьерское кресло.

Об этом свидетельствуют весьма нелестные оценки Суги как политика в комментариях японцев. Ниже публикуются комментарии японских читателей из соцсети Twitter в переводе ИноСМИ:

tv18600727: «Премьера Сугу в отставку!»

irgreeding: «Немыслимо! Весь киплю от негодования!»

shinshu_inadani: «Да Суга намеренно пропустил эту фразу просто потому, что наш политический истеблишмент и не собирается бороться за безъядерный мир!

Это надо же: пропустить такую ключевую фразу и даже не заметить этого!».

NaomiShiseki: «Самое важное-то Суга и пропустил! Это неспроста! Может, он уже совсем устал?

Пусть этим серьезно займется правительство!»

mat_sasa: «Премьер нашей страны не имеет права «забывать» о Хиросиме и Нагасаки! Или он думает только об Олимпиаде? Он не соответствует должности премьера».

takekawa45: «Упустить из такой важной речи такую важную часть: «Япония заявила всему миру, что она приложит все усилия к тому, чтобы добиться существования мира без ядерного оружия. Наша страна, единственная на планете испытавшая на себе всю бесчеловечность ядерного оружия, считает чрезвычайно важным последовательно прикладывать все возможные усилия к осуществлению идеи безъядерного мира».

И потом как бы между прочим извиниться! Даже не объяснив причины!

Уверен, что это сделано неспроста. Суга сделал это намеренно!»

teigenkoj: «Упустил он. Так мы и поверим. Это тяжелейшая служебная ошибка для государственного деятеля.

Ведь это фактически объявление о том, что Япония и не собирается бороться за запрет ядерного оружия!»

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

atsushi_study_s: «Все это сделано специально!»

namazu1711: «Нам не нужен такой премьер!»

laNr91o35bLJVP4: «Да наш премьер, оказывается, глупец!»

shino_pedia: «Премьер Суга, спасибо за труды!

Есть пределы человеческим возможностям. Вы должны объявить об отставке сегодня же!

Совершить такую ошибку премьеру страны, единственной испытавшей на себе ужасы ядерного Апокалипсиса!

Это непростительно!»

kyzy008008: «Самое-то главное премьер и «выпустил»! Вот тебе на!»

je 20 150 919: «И что же?! Такая политическая ошибка главного лица в нашей стране, когда из важнейшей политической речи выпускается ее важнейшая часть, закончится простым «Извините»?

Просто немыслимо!»

Fz1204: «Пусть за Сугу отвечает вся его Либерально-демократическая партия! И мы будем поддерживать такую партию и такого премьера!

Меня переполняет чувство гнева!»

nakkan20200101: «Не забывайте: антигуманный бесчеловечный и пока единственный в мире акт массового убийства мирного населения произошел в нашей стране по приказу Великого американского демократа президента США Гарри Трумэна!»

IaLwn3ZHU0JtpGh: «В такой важный для нашей страны день! «Выпустить» такую важную фразу из официальной политической речи руководителя страны!

Да это просто стыд!»

sbnakajima63: «Наш премьер просто выпустил из обращения ко всему японскому народу то, что не нравится ему и нынешнему нашему политическому руководству. Про запрет атомного оружия. Они этого не хотят. Вот и все!»

lavidae: «Это уже конец!»