Кишинёв, 7 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 131 случай заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 260 555 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 815 человек.

Всего в стране от COVID-19 скончались 6279 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили почти 160 случаев заражения коронавирусом.

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