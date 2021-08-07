В Молдавии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса
Кишинёв, 7 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 131 случай заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба минздрава республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 260 555 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 815 человек.
Всего в стране от COVID-19 скончались 6279 пациентов.
Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили почти 160 случаев заражения коронавирусом.
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