Москва, 7 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, ставший олимпийским чемпионом на играх в Токио в категории до 97 кг, заявил, что не видит смысла в поединке со спортсменом из США Гейблом Стивсоном, ставшим победителем Олимпиады в категории до 125 кг. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

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«У него 105 кг, но мне нет смысла с ними работать, я от них ничего не наберу», — подчеркнул Садулаев.

Тем не менее, российский спортсмен выразил интерес к методам тренировки американского спортсмена.

«Я этого парня впервые вижу, не знаю, как их мотивируют, слышал, он даже в тюрьме сидел. Приходит и таких титулованных спортсменов побеждает. Самому интересно посмотреть, кто их готовит, какой у них психолог», — отметил Садулаев.

Напомним, российский борец во второй раз завоевывает олимпийское золото: в 2016 году он стал первым в весовой категории до 86 кг. Также в активе спортсмена имеется четыре золотые медали чемпионатов мира.