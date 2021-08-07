Москва, , 17:58 — REGNUM Россия никогда не откажется от пятидневной рабочей недели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, комментируя инициативу парламентариев от КПРФ сделать рабочую неделю семидневной.

«Никогда российское государство, провозгласившее себя социальным в Конституции, от этого завоевания не откажется», — заявил Исаев.

При этом он припомнил, что коммунисты всегда заявляли себя защитниками прав трудящихся, но на деле предлагали сверхэксплуатацию.

«Достаточно вспомнить Новочеркасский расстрел рабочих, вышедших с экономическими требованиями, в 1962 году. Восьмичасовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя — важнейшее завоевание трудящихся, за которое многие заплатили своими жизнями», — отметил Исаев.

Ранее Дмитрий Медведев предложил сделать рабочую неделю четырехдневной.