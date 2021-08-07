Москва, 7 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Идея со строительством крупных городов в Сибири, которую обнародовал министр обороны России Сергей Шойгу, на самом деле направлена на прорывное развитие этой территории, у неё богатый потенциал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, обозначенные министром три-пять городов станут территориями прорывного развития:

«На мой взгляд, это очень интересный проект, который заслуживает широкой поддержки. России нужно обозначать такие прорывные проекты развития экономики и инфраструктуры. Я думаю, что данный проект может быть реализован за счёт создания специальных кластеров. Это будет весьма интересное развитие. Эта идея позволит расширить Сибирь и, в какой-то степени, увеличить экономическое благосостояние страны», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, три-пять крупных городов — научно-промышленных центров — нужно построить в Сибири, заявил 5 августа российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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