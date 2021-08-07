Минск, 7 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1213 и достигло 452 953. Об этом 7 августа сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 452 953 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 3523.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили 1295 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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