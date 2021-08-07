Оренбург, 7 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Кувандыкском городском округе Оренбургской области введён режим ЧС. Причиной стали природные пожары, сообщает администрация муниципалитета.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

Режим действует с 6 августа. По данным чиновников, огонь угрожает деревням Малое Чураево, Акчура, Большое Чураево и Верхненазаргулово.

«Возможно задымление отдельных территорий», — предупреждают в администрации.

Горят деревья и сухая трава. Тушение огня осложняют жаркая и сухая погода, а также гористая местность. Уже принято решение о наращивании в этом месте пожарно-спасательной группировки для недопущения дальнейшего распространения огня.