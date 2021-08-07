Москва, , 17:28 — REGNUM Предложение министра обороны РФ Серей Шойгу о строительстве нескольких крупных городов-агломераций в Сибири — это огромный, амбициозный проект, который в состоянии оказать региону не только психологическое, но и экономическое огромное воздействие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила политолог Анна Фёдорова.

Сибирь SimonBoschmann

Она также пояснила:

«В первую очередь, потому, что для такого рода масштабных проектов необходимо привлечение квалифицированных кадров в большом количестве, создание порядка 10% рабочих мест от того, что в Сибири есть. И это, конечно, для квалифицированных специалистов могла бы быть прекрасная, уникальная возможность. Не говоря уже о том, что строительство новых городов — это такой проект — мечта, который вдохновляет людей не только из рациональных, экономических соображений, но и чисто психологически. Вот это главное».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение построить несколько крупных городов в Сибири российский министр обороны Сергей Шойгу обнародовал на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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