Москва, 7 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, который возглавил предвыборный список партии «Единая Россия» на парламентских выборах 2021 года, выступил с предложением построить в Сибири пять новых крупных городов, которые бы стали научно-производственными и экономическими центрами. Предложение Шойгу, которое он высказывает не впервые, вызвало живое обсуждение в российском обществе.

alles Сибирь

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук уверен, что реализация предложения Шойгу бесспорно даст очень позитивный эффект для российской экономики:

Меня это предложение вдохновляет прежде всего тем, что Сергей Шойгу мыслит масштабно, мне кажется, что мы часто занимаемся решением каких-то второстепенных вопросов и на самом деле двигателем прогресса и развитием экономики является крупные инфраструктурные задачи. И строительство города в Сибири — это такой комплексный глобальный проект, который даст безусловно позитивный эффект для национальной экономики.

Также Склянчук отмечает, что скептические замечания на предложение Шойгу не выдерживают критики:

Там после заявления Шойгу появился ряд скептиков, которые усомнились в реалистичности этих планов, некоторые интернет-тролли стали говорить, что, да, конечно, давайте их заселим с китайцами, на самом деле и те, и другие не стали разбираться в сути вопроса, тут речь о том, что у нас по большому счету на протяжении того же XX века в Сибири достаточно активно прирастало население. Если взять тот же Новосибирск, то он до 1926 года носил имя Новониколаевск и в нем проживали 76 тысяч человек. Сейчас это миллион шестьсот тысяч человек, то есть население меньше чем за век выросло в 20 раз. У нас появляются новые города, например в Забайкальском крае. Там строится металлургический комбинат, и рядом с ним неизбежно будет небольшой город. То же самое можно сказать про космодром «Восточный», про судоверфь «Заря». То есть каждый такой крупный проект рождает поселения. Сейчас, к примеру, много вахтовых поселков, но развитие территорий предполагает, что работники остаются жить.

В современной России существует проблема оттока населения с Дальнего Востока и Сибири, особенно с тех территорий, которые считаются неперспективными. Склянчук считает, что предложение Шойгу может способствовать решению этой проблемы:

У нас сегодня на Дальнем Востоке, в Сибири существует проблема убытия населения из ряда неперспективных городков, муниципальных образований. Содержание таких полупустых населенных пунктов, поддержание в них систем жизнеобеспечения — это очень дорого. Решить эту проблему можно с помощью компактного проживания, то есть когда люди могут перебраться в рамках одного региона в более крупные населенные пункты. Но, соответственно, им там государство обеспечит более высокий уровень жизни.

Так вот, эти 3−5 городов — 300−500 тыс. населения — это означает, что это люди, которые вовсе не китайцы или какие-то непонятные, еще взявшиеся переселенцы — это собственно жители Сибири, которым можно с их согласия в результате реализации масштабной программы по появлению новых городов предложить переехать и заселиться более компактно. Я воспринимаю это предложение всерьез и считаю, что именно такими, скажем так, крупными мазками необходимо заниматься пространственным развитием. Ведь принят закон о комплексном развитии территорий.

Этот закон позволяет реализовывать достаточно масштабные проекты, и, конечно, эти новые города, которые там будут появляться, они не будут появляться полностью в чистом поле и как бы среди тайги. Как можно, скажем так, спланировать появление новых городов? Берется несколько муниципальных образований, принимается комплексный план развития этих территорий, и потом осуществляется переселение, образуется один город. И я думаю, что проект достаточно реалистичный, масштабный и он соответствует, показывает уровень государственного и управленческого мышления Сергея Шойгу — он сам выходец из Тувы, и как раз, я думаю, для него это такая давняя мечта.

В России с советских времен существуют моногорода, в стране их осталось 321. К сожалению, пока не удается настолько диверсифицировать экономику, чтобы повысить уровень жизни в моногородах, увеличить их экономический потенциал, придать ему стабильность. Возможно, предложение Шойгу надо рассматривать как проект создания моногородов XXI века, с новыми стандартами и качеством жизни.