Москва, 7 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Бывший солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал об алкогольной зависимости певца Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом 7 августа пишет издание «Рамблер».

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

По словам Туриченко, его бывший коллега пережил несколько тяжелых событий в жизни, из-за чего пристрастился к алкоголю, однако он борется со своей зависимостью. «…за короткий период пережил большие психологические потрясения: уход сестры, мамы, коллеги по группе, развод. Но знаете, не каждый может выходить бодрячком ещё и на сцену», — поделился артист, выразив надежду, что у музыканта скоро всё наладится.

Ранее зрители одного из концертов Андрея Григорьева-Апполонова решили, что певец вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Однако сам артист отрицал этот факт.