Москва, 7 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Певица MIA BOIKA (настоящее имя — Мария Бойко) представила клип на песню «Морской бой». Ролик доступен на её YouTube-канале.

(сс) kaboompics Любимая музыка

В клипе героиня певицы мстит молодому человеку, в которого была влюблена. Она связала его и оставила в одном из помещений плавательного судна.

Клип MIA BOIKA за сутки посмотрели более 286 тыс. человек, а 17 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится». Благодаря этому видео попало в тренды YouTube.