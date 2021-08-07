Багдад, 7 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Правительство Ирака приняло решение о приостановке авиасообщения с Белоруссией. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на авиационные власти Ирака.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

«В соответствии с распоряжениями правительства управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов в Минск», — приводит издание слова источника.

Авиасообщение будет прекращено до дальнейшего уведомления. В настоящее время могут быть разрешены только те рейсы, которые будут направлены на возвращение граждан.

Напомним, ранее 4 августа на белорусско-литовской границе скончался один из иракских мигрантов. По словам белорусской стороны, мужчине была оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось.