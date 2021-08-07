Берлин, , 16:41 — REGNUM Белоруссия должна покончить с «зависимостью» от России. Об этом сообщила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью изданию Spiegel.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (жители Белоруссии — прим. ИА REGNUM) должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить, — заявила Тихановская. — … Мы независимая страна».

По ее мнению, США и ЕС, которые ранее ввели санкции против Белоруссии, должны усилить давление на страну.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны своими поэтапными санкциями против Белоруссии «нащупывает болевые точки», а цель ограничительных мер — оставить людей без пенсий и заработных плат.

Читайте также: Лукашенко назвал цели вводимых против Белоруссии санкций