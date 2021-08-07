Токио, 7 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль во время выступления на Олимпийских играх, проходящих в японской столице, городе Токио.

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Спортсменка сумела взять высоту 2,04 метра. Серебряной медали удостоилась австралийская прыгунья Никола Макдермотт, прыгнувшая на высоту 2,02 метра. Бронзовая медаль в активе спортсменки из Украины, Ярославы Могучих, она прыгнула на высоту 2 метра.

Напомним, в настоящий момент в активе российских спортсменов 20 золотых медалей, 25 серебряных и 23 бронзовые.