Москва, , 16:41 — REGNUM На встрече с научной общественностью в Сибирском отделении Российской академии наук министр обороны России генерал Армии Сергей Шойгу, который возглавил предвыборный список партии «Единая Россия» на предстоящих в 2021 году парламентских выборах, выступил с предложением построить в Сибири пять новых городов. По замыслу Шойгу, который не впервые выступает с таким предложением, эти новые города должны стать научно-промышленными и экономическими центрами, быть направленными на совершенно конкретную сферу деятельности. В этих новых городах должны проживать от 500 тысяч до миллиона человек. Предложение Шойгу вызвало широкое обсуждение в российском обществе.

На встрече Владимира Путина с представителями движения студенческих отрядов Kremlin.ru

Член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев считает, что российская молодежь очень ждет таких масштабных проектов и обязательно откликнется на них в самом позитивном ключе:

Сергей Шойгу знает и умеет организовывать большие федеральные проекты, и здесь действительно никто не может с этим поспорить. И, как я понимаю из выступлений Сергея Шойгу, то его предложение подразумевает создание больших агломераций, которые действительно здесь, в центре Сибири, могли бы дать новый приток жизни и стать местом реализации больших инфраструктурных проектов, о которых также говорил министр обороны.

Такие проекты важны, мы видим это по примеру Олимпиады в Сочи, мы видим это по Чемпионату мира по футболу, когда реализовываются большие инфраструктурные проекты, дающие дополнительно новую жизнь городам и тем территориям, на которых это происходит.

Молодежь всегда очень активна, ей это присуще. Я убежден, что если эти проекты будут реализовываться в максимально короткие сроки и будут успешными, то молодежь в них обязательно включится, как молодежь это делала на протяжении всей истории нашего Отечества.

Вспомним Олимпиаду в Сочи — там семь тысяч ребят участвовали в строительстве олимпийских объектов. То же самое было и при строительстве космодрома «Восточный». Все эти проекты, они грандиозные и глобальные и всегда вызывают интерес у молодежи. Молодежь едет участвовать. Как говорят: что ты делаешь — несешь камень или строишь собор? Для ребят это строительство чего-то огромного, большого и значимого. А также сопричастность. Поэтому предложение Шойгу — хорошее, молодежь 100% на него отреагирует в позитивном ключе.