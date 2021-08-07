Тамбов, 7 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Уметском районе, где проконтролировал реализацию федеральных и региональных проектов, сообщили ИА REGNUM Новости в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава Тамбовщины Александр Никитин побывал в Уметском районе

Тамбовский губернатор продолжает инспектировать реализацию федеральных и региональных проектов на местах. На этот раз он с, где посетил различные социально значимые объекты.

На каждом оперативном совещании у главы региона в летний период обсуждается тема благоустройства мест отдыха для жителей области. Теперь одним вопросом на контроле станет меньше. В Уметском районе облагородили пляж, где с удовольствием отдыхают местные жители. Пляжная зона была обустроена в июне 2021 года в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование проекта составило почти 2,8 млн рублей, и это средства федерального, регионального и местного бюджетов.

«Большой вклад в благоустройство пляжа внесли сами жители рабочего поселка Умет, за что им говорю спасибо», — подчеркнул Александр Никитин.

Губернатор также проверил ход строительства площадки водозаборного узла с отходящими сетями водоснабжения. Реализация проекта направлена на обеспечение устойчивого, бесперебойного водоснабжения поселка Умет и улучшения качества воды в соответствии с требованиями СанПиН. Строительство ведется в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода». Планируется построить водозаборный узел и совмещенный водопровод от водозаборного узла до точки подключения к существующей сети водоснабжения.

«С реализацией проекта возникли сложности, которые мы всеми доступными ресурсами будем устранять. Водозаборный узел будет обязательно построен в этом году», — сказал Александр Никитин.

Особое значение для села имеет и другой объект — новая современная школа, строительство которой планируется завершить в этом году благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Школа с агроинженерным уклоном рассчитана на 250 ученических мест. В ней предусмотрены кабинеты для организации дополнительного образования. В школе будет организован центр техники и технологий в агроинженерной сфере, центр естественнонаучной среды и исследований и центр цифровых компетенций в сфере АПК и другое. На территории школы будет оборудован стадион с теннисной, волейбольной и баскетбольной площадками, велодорожкой и автогородком.

«Эта школа — настоящий подарок для жителей Умета. Она, несомненно, станет главным культурным и образовательным центром поселка», — подчеркнул Александр Никитин.

В ходе рабочего визита Александр Никитин посетил также местный железнодорожный вокзал. Новое здание построено на месте сгоревшего в январе 2017 года деревянного. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного пребывания граждан. Благоустроена и привокзальная площадь. Теперь жители поселка могут воспользоваться железнодорожным сообщением с городами Саратов, Балаково, Астрахань, Ртищево, Тамбов, Санкт-Петербург, Москва.

Глава региона также побывал в новом сквере Юбилейный, благоустроенном в рамках реализации государственной программы Тамбовской области «Формирование современной городской среды в Тамбовской области». Дорожки вымощены тротуарной плиткой, клумбы украшены цветами, установлены скамейки и урны, организовано освещение. Кроме того, на территории сквера размещена детская площадка. Александр Никитин поговорил с молодыми уметцами об их видении дальнейшего благоустройства села, выслушал все предложения и проанализировал возможности их реализации.

Обсудил глава региона и все актуальные для сельчан вопросы в рамках встречи с жителями района. В завершение своего визита губернатор Александр Никитин отдал дань памяти воинам-уметцам, погибшим в сражениях в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к монументу.