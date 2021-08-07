Москва, 7 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 7 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 15 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано 12 авиарейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменено четыре рейса, еще один задержан.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 7 августа в Москве ожидается местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в городе составит +27…+29 °C.