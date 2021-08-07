Москва, 7 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Популярные TikTok-блогеры посетят несколько городов России для съёмок нового шоу о путешествиях. Об этом сообщило издание Elle Girl.

Tiktok.com

По данным СМИ, шоу будет называться «Лето — это…» — в нём участники разделятся на две команды и отправятся в разные места. Первая группа поедет на море, а вторая — в деревню.

Добавим, что премьера шоу состоится 9 августа 2021 года на онлайн-платформе KION. Среди участников проекта заявлены блогеры Камилла и Антон Дмитриевы, Илья Милохин, Кирилл Воллик, Лера Кантур, Кристина Федосова и близняшки Настя и Катя.