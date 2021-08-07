Киев, 7 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 1054 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 6 августа на Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 258 532.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 20 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 085.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 190 686 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 509 815 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено более 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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