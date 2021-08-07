Москва, 7 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Частое использование автомобиля с почти пустым баком чревато быстрым засорением топливных фильтров и риском проникновения загрязняющих веществ в камеру сгорания двигателя. Об этом сообщил автоэксперт Борис Захаров в материале «Российской газеты».

Publicdomainpictures.net Полный бак

Эксперт отметил, что многие водители опасаются использовать автомобили с практически пустыми баками из-за риска попадания воздуха в топливную магистраль. Однако в современных автомобилях предусмотрены системы защиты, сводящие к минимуму риск сжечь топливный насос.

При этом эксперт предостерёг от использования авто с минимальным количеством топлива в баках. Он объяснил, что в этом случае быстро загрязняется топливный фильтр, что грозит проникновением этих частиц в камеру внутреннего сгорания.

Также на стенках почти пустого топливного бака образуется конденсат, что приводит к повышению концентрации воды в топливе. В свою очередь это может вызвать проблемы с запуском мотора и спровоцировать коррозию в автомобилях с металлическими баками.

«Поэтому старайтесь заправляться, когда в баке осталось топлива как минимум треть или четверть его объёма», — подытожил эксперт.