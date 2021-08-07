Санкт-Петербург, 7 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Аудитория «ВКонтакте» «растёт с каждым годом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа сообщила пресс-служба соцсети.

VK.com Логотип «Вконтакте»

По словам пресс-службы, общее количество пользователей соцсети увеличилось «с 66 млн во втором квартале 2017 года до 72 млн за такой же период в 2021 году». «Есть в интернете многолетняя традиция — уже больше 10 лет говорить, что «ВКонтакте» умирает. Но слухи о нашей смерти снова преувеличены», — объяснили представители «ВКонтакте».

В пресс-службе также отметили, что SMM-специалист Александр Бакалов в своём исследовании «сравнивает несравнимое» — он «закрыл глаза на множество деталей». «Чтобы делать выводы о любом изменении, нужно смотреть на данные в динамике», — прокомментировали представители соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание vc.ru опубликовало исследование Александра Бакалова. Он изучил данные о посещаемости «ВКонтакте» за последние два года и сделал вывод, что более половины пользователей стали неактивны, а сама соцсеть «умирает».