Вашингтон, 7 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. На турнире Bellator в Москве, который состоится 23 октября, может выступить российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко. Об этом 7 августа сообщил президент организации Скотт Кокер.

EliteXC Александр Шлеменко

«Да, это возможно. Но этими вопросами занимаются наши матчмейкеры», — приводит его слова ТАСС.

При этом главным поединком турнира Bellator в столице России станет бой между еще одним российским бойцом Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном из США.

Отметим, 37-летний Александр Шлеменко выступал в Bellator в период с 2010 по 2018 год. Всего в его активе 60 побед и 13 поражений, а также один бой, признанный несостоявшимся.